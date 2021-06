Avonturenpark Hellendoorn

Oud-directeur Slagharen weer weg bij Avonturenpark Hellendoorn

Wouter Pops, de oud-directeur van Attractiepark Slagharen, gaat weer weg bij Avonturenpark Hellendoorn. Begin dit jaar werd bekend dat Pops na zijn plotselinge vertrek bij Slagharen als operationeel manager aan de slag zou gaan bij Hellendoorn. Ook dat avontuur was maar van korte duur.



Pops werd in 2019 benoemd tot algemeen directeur van Attractiepark Slagharen, als opvolger van Wouter Dekkers. Vier maanden later besloot hij op te stappen, omdat de carrièreswitch niet goed beviel. De klus in Avonturenpark Hellendoorn heeft niet veel langer geduurd.

Nu gaat Pops zich inzetten voor EuroParcs Group, bevestigt hij aan Looopings. Daar wordt hij regiomanager. "EuroParcs Group is een groeiende organisatie met momenteel ruim vijftig vakantieparken in binnen- en buitenland." Hellendoorn heeft een maand geleden een vacature uitgezet voor een nieuwe operationeel manager.