Walibi Belgium

Walibi Belgium opent nieuwe achtbaan Kondaa op 8 mei

De spectaculaire nieuwe achtbaan van Walibi Belgium gaat open op zaterdag 8 mei, gelijktijdig met de seizoensstart. Dat heeft het Waalse pretpark vanochtend officieel bekendgemaakt. Ook ging een YouTube-serie over de ontwikkeling van de attractie van start.



De marketingcampagne rond de 50 meter hoge rollercoaster barst vandaag los. Kondaa is de hoogste en snelste achtbaan van de Benelux, met een topsnelheid van 113 kilometer per uur. De attractie, gebouwd door de gerenommeerde firma Intamin, ligt in een nieuw Afrikaans themagedeelte.

In de eerste aflevering van de videoserie wordt dieper ingegaan op het verhaal achter Kondaa. Dat gaat over "een reusachtig monster recht uit de diepste krochten van de aarde", dat meer dan vijfduizend jaar geleden "overal terreur zaaide". Nu is het wezen terug.



Duurste

Kondaa is het grootste en duurste bouwproject in de geschiedenis van Walibi Belgium, vertelt algemeen directeur Jean-Christophe Parent. Voor het thema werd voortgeborduurd op het naastgelegen Exotic World. Men koos voor "een verloren wereld aan de rand van het park".