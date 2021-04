Blackpool Pleasure Beach

71 meter hoge achtbaan vastgelopen: bezoekers wandelen naar beneden

Eén van de hoogste achtbanen van Europa is afgelopen zondag vastgelopen bovenaan de liftheuvel. Vervolgens moesten de passagiers naar beneden lopen via een steile trap. Dat is te zien op verschillende filmpjes die op TikTok verschenen. Eén van de video's werd in enkele dagen tijd bijna twaalf miljoen keer bekeken.



De evacuatie vond plaats bij de 71 meter hoge rollercoaster The Big One in het Engelse pretpark Blackpool Pleasure Beach. Ene CJ Byrne maakte een videocompilatie van haar hachelijke momenten in de achtbaan en op de trap. De attractie kwam stil te staan door een technisch probleem.

Blackpool Pleasure Beach is weer open sinds 12 april. Bij The Big One werden afgelopen winter verschillende baandelen vervangen.



Na sluitingstijd

Overigens organiseert het pretpark zelf ook georganiseerde wandelingen naar de top van het stalen gevaarte, na sluitingstijd. Dat kost 65 pond per persoon, zo'n 75 euro.