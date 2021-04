Heide Park Resort

Duits attractiepark Heide Park komend weekend weer open: coronatest verplicht

Het grootste pretpark van Noord-Duitsland start het seizoen op zaterdag 1 mei. Heide Park spande een rechtszaak aan om een heropening af te kunnen dwingen, ondanks dat de overheid daar geen toestemming voor geeft. Vorige week werd duidelijk dat het attractiepark gelijk heeft gekregen van de rechter.



En Heide Park laat er geen gras over groeien: vanaf komend weekend zijn bezoekers alweer welkom. "We zijn goed voorbereid op de situatie dankzij ons uitgebreide hygiëne- en veiligheidsprotocol", zegt directrice Sabrina de Carvalho.

Aan de heropening zijn wel strenge voorwaarden verbonden. Om de kans op coronabesmettingen te minimaliseren, mogen personen van 6 jaar en ouder alleen naar binnen op vertoon van een negatieve coronatest.



Testresultaat

Bezoekers kunnen een negatief PCR-testresultaat tonen afkomstig van een officiële gezondheidsinstantie of een erkend testcentrum. Het bewijs mag maximaal 24 uur oud zijn.



Ook is het mogelijk om tussen 07.30 uur en 18.00 uur een sneltest te doen bij een testcentrum op de parkeerplaats van het park. Dat kost 18 euro voor mensen die niet uit de deelstaat Nedersaksen komen. Het plaatsen van een reservering kan via asb-testzentrum.covidservicepoint.de.



Vaccinatiebewijs

Wie minimaal vijftien dagen geleden volledig gevaccineerd is, hoeft bij binnenkomst alleen een vaccinatiebewijs te laten zien. Verder is het dragen van mond- en neusmaskers verplicht in de attracties, wachtrijen en winkels. De maximale capaciteit werd naar beneden bijgesteld. Iedereen moet online een ticket op datum kopen.



Andere Duitse pretparken kijken momenteel jaloers naar Heide Park. Parken als Movie Park Germany, Phantasialand, Holiday Park en Europa-Park zouden ook dolgraag weer opengaan. Zij hebben nog totaal geen zicht op een openingsdatum.