Dit is de nieuwe website van Parc Astérix

De officiële website van Parc Astérix is vernieuwd. Het Franse pretpark koos voor een volledig nieuw ontwerp, met een andere indeling. Er zijn verschillende verwijzingen naar de wereld van stripfiguren Asterix en Obelix in verwerkt.



Zo worden overnachtingsmogelijkheden aangeprezen met de slogan "Cleopatra is stikjaloers op onze hotels". Wie tickets wil bestellen, leest "Zelfs Julius Caesar benijdt onze speciale aanbiedingen". Bij de recensies van bezoekers staat "IX van de X Galliërs raden ons aan (ze waren niet onder invloed van toverdrank)".

Naast een overzicht van alle attracties ontwikkelde het pretpark een aparte pagina met de titel 'Avonturen', waar de verschillende belevenissen in het park gesorteerd worden op doelgroep. Daarbij vermeldt men ook steeds een mogelijke dagplanning, inclusief een restaurantbezoek.



Engels

De website - geschikt voor mobiele apparaten - is beschikbaar in het Frans en in het Engels. Op de mobiele versie van de site verschijnt de menubalk onderaan. Parc Astérix hoort bij de Franse groep Compagnie des Alpes, net als onder meer Walibi Holland en Walibi Belgium.