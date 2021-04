Fort Fun Abenteuerland

Dieven stelen tuingereedschap uit Duits pretpark

Het Duitse pretpark Fort Fun Abenteuerland is het slachtoffer geworden van een diefstal. Criminelen drongen het attractiepark afgelopen weekend binnen, tussen vrijdagavond en maandagochtend. Ze gingen ervandoor met tuingereedschap.



Twee bladblazers en een heggenschaar werden ontvreemd, meldt de lokale politie in een persbericht. De spullen bevonden zich in een afgesloten zeecontainer en een opslagtent. Elders in het park werd ook een brandblusser gestolen.

Bij de inbraak raakte de deur van een attractie beschadigd, aldus de politie. Men is op zoek naar getuigen. Fort Fun had in april weer open willen gaan, maar door de coronacrisis moet het park voorlopig gesloten blijven.