Walibi Holland

Plattegrond Walibi Holland verraadt nieuw uiterlijk van themagebied Exotic

Als Walibi Holland volgende week opengaat, kunnen bezoekers het vernieuwde themagebied Exotic ontdekken. Attracties als Condor, El Rio Grande en Los Sombreros zijn afgelopen winter opgeknapt. De nieuwe parkplattegrond laat zien wat er allemaal veranderd is.



In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden staat Exotic niet in het teken van exotische landschappen. Het themadeel draait om felle kleuren, glitters en graffiti. De transformatie is onderdeel van het Festivalization-project van Walibi, waarbij het attractiepark steeds meer oogt als een festivalterrein.

Twee nieuwe poorten laten zien waar Exotic begint en eindigt. Het stationsgebouw van hangende achtbaan Condor kreeg nieuwe kleuren. Bovendien introduceert Walibi andere treinen, die moeten zorgen voor meer ritcomfort. Bovenop hoedenmolen Los Sombreros is een discobal neergezet.



Ruïne

Het station van wildwaterbaan El Rio Grande onderging een gedaantewisseling. Ook de ingang en de ruïne met waterval halverwege de baan werd onder handen genomen.



Verder kreeg snackrestaurant Haciënda een nieuw uiterlijk. Wat onmiddellijk opvalt, is een schildering van een opengesperde mond met een lange tong. Het podium op het centrale plein voor het horecacomplex werd verwijderd.



Jora Vision

De aanpassingen zijn ontworpen door de Leisure Expert Group, in overleg met Walibi-directrice Mascha van Till. Hetzelfde bedrijf was eerder verantwoordelijk voor de recent vernieuwde gebieden Wilderness en Speed Zone. Decoratiebedrijf Jora Vision werd dit keer ingeschakeld voor de uitvoering. De heropening van het pretpark vindt naar verwachting plaats op vrijdag 21 mei.