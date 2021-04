DierenPark Amersfoort

Gedenksteen onthuld voor omgekomen apen DierenPark Amersfoort

In DierenPark Amersfoort is maandag een gedenksteen onthuld voor twee overleden apen. De chimpansees Mike en Karibuna werden in november vorig jaar doodgeschoten nadat ze ontsnapten, tot groot verdriet van medewerkers en vaste bezoekers. Ter nagedachtenis is er nu een speciaal monumentje.



In een boomstronk werd een tegel geplaatst met de tekst "De herinnering aan Mike en Karibuna leeft voort". Daaronder staan twee zwart-witfoto's van beide dieren. Het gaat om een gift van liefhebbers van de dierentuin, die er geld voor inzamelden.

"Wij hopen dat deze plek bijdraagt aan een stukje verwerking", vertelt een woordvoerder aan Looopings. Volgens hem gaat het inmiddels weer beter met de chimpanseegroep in het park. Gehoopt wordt dat de dierentuin op 11 mei weer open kan na een maandenlange coronasluiting.