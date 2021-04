Walibi Holland

Oranje boven: Walibi Holland viert Koningsdag met vlaggetjes op achtbaantrein

Eén van de achtbanen in Walibi Holland is feestelijk aangekleed ter gelegenheid van Koningsdag. De trein van boomerang coaster Speed of Sound werd voorzien van tientallen oranje vlaggetjes. Dat is te zien in een video op social media.



Door de snelheid - 76 kilometer per uur - krijgen de vlaggetjes tijdens de rit heel wat te verduren. "Wij vieren Koningsdag op onze eigen manier", schrijft het pretpark bij een filmpje van de uitgedoste achtbaan.

Speed of Sound, geopend in 2000, is 285 meter lang en 35,5 meter hoog. Passagiers leggen de rit - met drie inversies - zowel vooruit als achteruit af. In eerste instantie was de coaster blauw met geel. Sinds 2011 is de baan oranje.



Seizoensstart

Walibi Holland had eigenlijk open willen zijn op Koningsdag, maar daar stak het kabinet een stokje voor. Nu wordt toegewerkt naar een seizoensstart op dinsdag 11 mei.