Duinrell

Verrassing voor vakantiegasten Duinrell: zweefmolen open

Vakantiegasten van Duinrell hebben maandagavond geluk gehad. Zij konden onaangekondigd een ritje maken in de 10 meter hoge zweefmolen Aqua Swing. Vanwege de coronamaatregelen is het Wassenaarse pretpark officieel nog gesloten. Toch werd de zweefmolen heel even in gebruik genomen voor toevallige voorbijgangers.



"We hebben een paar testritten gemaakt met enkele verblijfsgasten", bevestigt een woordvoerster aan Looopings. "Dit is dus niet structureel." De attractie draaide van 21.30 uur tot iets na 22.00 uur, voor zowel kinderen als volwassenen. Duinrell hield zich dus niet aan de landelijke avondklok, die officieel pas morgen vervalt.

Wie blijft slapen op het vakantiepark van Duinrell kan tijdens de meivakantie in elk geval gebruikmaken van enkele kleinschalige doe-attracties. Voorbeelden zijn de matjesglijbaan, de klimberg, de trampolines, de roeibootjes, de fietsmonorail, de Verkeerstuin en de waterspeelplaats bij het Tikibad.