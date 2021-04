Plopsa Group

60 procent minder bezoekers voor de Plopsa-parken in 2020

De bezoekersaantallen van de pretparken binnen de Plopsa Group zijn flink gedaald in 2020. Door toedoen van corona trokken de zes attractieparken samen nog maar 1,2 miljoen bezoekers, tegenover 3 miljoen in 2019. Het gaat om een daling van 60 procent.



Dat meldt Plopsa-directeur Steve Van den Kerkhof in gesprek met dagblad De Tijd. Van de 75 miljoen euro omzet die Plopsa in 2019 boekte, bleef in coronajaar 2020 minder dan de helft over. Men rekent op een verlies van enkele miljoenen euro's.

Van den Kerkhof vertelt ook dat de parkengroep het afgelopen jaar 700.000 euro extra kosten heeft gemaakt om te kunnen voldoen aan de coronamaatregelen. Dat geld ging bijvoorbeeld naar mondkapjes, spatschermen, desinfectiemiddel en toezichthouders.



Coevorden

De zes parken die geƫxploiteerd worden door de Plopsa Group zijn Plopsaland De Panne, Plopsa Coo en Plopsa Indoor Hasselt in Belgiƫ, Plopsa Indoor Coevorden in Nederland, Holiday Park in Duitsland en Majaland Kownaty in Polen. Bij het park in De Panne hoort ook een Plopsa-zwemparadijs.