Bobbejaanland

Bobbejaanland stopt definitief met virtual reality bij achtbaan Dreamcatcher

Bobbejaanland stopt met het gebruik van virtualreality-brillen bij de hangende achtbaan Dreamcatcher. De rollercoaster in het Vlaamse pretpark werd in 2018 uitgerust met virtual reality. Dat ging gepaard met veel opstartproblemen. Nu is besloten om de VR-headsets definitief weg te laten, bevestigt directeur Yves Peeters aan Looopings.



In 2020 werd er al geen gebruik meer van gemaakt van het systeem vanwege het coronavirus. Ook na de pandemie keren de VR-brillen niet terug, aldus Peeters. "Als iets niet goed blijkt te werken, moet je er niet eeuwig mee door willen gaan", stelt hij. "Dan moet je bereid zijn om de stekker eruit te trekken."

De introductie van de VR-brillen verliep zeer moeizaam. Nadat de oorspronkelijke leverancier failliet ging, moest Bobbejaanland op zoek naar een andere partij. Uiteindelijk bleken de geleverde brillen niet bestand te zijn tegen hitte en regen. Ook traden er capaciteitsproblemen op.



Mount Mara

Bobbejaanland is wel van plan om vast te houden aan de virtualreality-brillen bij de overdekte achtbaan Revolution, onder de noemer Mount Mara. Daar worden de headsets - geïntroduceerd in 2016 - na de coronacrisis weer ingezet.



Dreamcatcher is een hangende familieachtbaan van de Nederlandse firma Vekoma, geopend in 1987. De huidige treinen stammen uit 2006. In 2018, tegelijk met de komst van de VR-brillen, werd het stationsgebouw opgeknapt. Vorig jaar kreeg de attractie een andere kleur.