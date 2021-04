Attractiepark Rotterdam

Reuzenrad uit Walibi Belgium verrijst in Attractiepark Rotterdam

Het oude reuzenrad uit Walibi Belgium keert langzaam maar zeker weer terug. Ondernemer Hennie van der Most nam de attractie uit 1979 enkele jaren geleden over voor zijn Attractiepark Rotterdam. Begin vorig jaar zijn de steunpilaren neergezet.



Pas deze maand werd begonnen met het plaatsen van de spaken van het rad. Inmiddels is bijna de helft van de spaken gemonteerd. Over enkele dagen moet het rad helemaal overeind staan. De gondels komen later, vertelt een woordvoerder aan Looopings.

"Die worden momenteel dichtgemaakt, zodat bezoekers altijd droog zitten." Eerder waren de bakjes helemaal open. In Walibi heette de attractie La Grande Roue. Hoe Attractiepark Rotterdam het rad gaat noemen, is nog niet duidelijk.



Familieachtbaan

De opening van het Rotterdamse pretpark werd al vaak uitgesteld. Tot nu toe is alleen een grote restauranttoren af, maar die staat al maanden stil door de coronacrisis. Verder heeft men onder andere een familieachtbaan, een schommelschip, een spookhuis, een bowlingbaan, botsauto's en een theaterzaal aangekondigd.