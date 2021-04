Efteling

Video: Trollenkoning Efteling komt met eigen Koningsdag-speech

De Efteling schuift de Trollenkoning naar voren om Koningsdag te vieren. Ter gelegenheid van de nationale feestdag, die morgen plaatsvindt, geeft de bekende trol uit het Sprookjesbos een heuse 'speech'. Dat is te zien in een lollig filmpje dat op social media verscheen.



Zoals altijd komt er weinig zinnigs uit de Trollenkoning: in zijn brabbelverhaal zijn slechts enkele woorden verstaanbaar, waaronder "landgenoten", "koekhappen", "stofzuiger" en "nationale toost". "Er zijn nog wat onduidelijkheden maar het klinkt alsof het een mooie dag gaat worden", laat de Efteling weten.

Ter gelegenheid van Koningsdag zijn de gordijntjes bij de trol oranje gekleurd. De Trollenkoning is sinds 1988 te vinden in het Sprookjesbos. Zijn kenmerkende stem werd ingesproken door oud-ontwerpcoördinator Peter van Ostade.



Gesloten

Voor het tweede jaar op rij zal de Efteling tijdens Koningsdag gesloten zijn vanwege de coronapandemie. Het is de bedoeling om op dinsdag 11 mei weer open te gaan.