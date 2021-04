Efteling

Efteling lijdt minder verlies dan verwacht: 14,5 miljoen euro

De Efteling heeft in 2020 minder verlies geleden dan eerder werd gedacht. In januari maakte directeur Fons Jurgens bekend dat werd gerekend op een recordverlies van ongeveer 17 miljoen euro. Vandaag maakt de Efteling de officiële jaarcijfers bekend.



Daaruit blijkt dat het attractiepark seizoen 2020 heeft afgesloten met een verlies van 14,5 miljoen euro. Er werd in totaal 140 miljoen euro omgezet, een daling van 38 procent. Verder zag de Efteling het bezoekersaantal met 45 procent dalen, van 5,36 miljoen gasten in 2019 naar 2,9 miljoen in 2020.

Volgens directeur Jurgens hebben rigoureuze bezuinigingen hun vruchten afgeworpen. "Door corona moesten we stevig op de rem, maar we zien dat de maatregelen goed effect hebben gehad." Hij wil nu "voorzichtig, positief vooruitkijken".



Slechtste jaar ooit

"2020 was het slechtste jaar ooit, maar de Efteling heeft een gezonde financiële basis opgebouwd, waar we nu de vruchten van plukken. En als de vaccins hun werk doen en we vanaf 11 mei weer open mogen, kunnen we tenminste weer gaan opbouwen."