Disneyland Paris

Foto's: Fransen in de rij voor coronavaccinatie in Disney-hotel

Er stonden dit weekend weer eens wachtrijen in Disneyland Paris. Niet voor attracties of meet-and-greets met prinsessen, maar voor coronavaccins. Disney-hotel Newport Bay Club wordt de komende periode gebruikt als vaccinatiecentrum. Op social media verschenen foto's van de bijzondere priklocatie.



Op dit moment zijn er vaccins beschikbaar voor mensen ouder dan 55 jaar en personen die behoren tot een risicogroep. Zij kunnen op zaterdagen en zondagen tussen 09.30 en 17.30 uur terecht in het hotel, na het maken van een afspraak op internet.

Er wordt in het Disney-hotel gebruikgemaakt van het Pfizer-vaccin. Naar verwachting zijn er voorlopig duizend vaccins per dag beschikbaar. Het doel is om geleidelijk te groeien naar vierduizend vaccins per dag.



Half jaar

De prikken worden gezet door medewerkers van het lokale brandweerkorps. Wanneer Disneyland Paris weer opengaat voor publiek, is op dit moment nog niet duidelijk. De Disney-parken zijn al bijna een half jaar dicht vanwege de coronapandemie.