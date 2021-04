Speelpark Sprookjeshof

Attractiepark Sprookjeshof in Zuidlaren staat open voor overname of investeerders

Het Drentse attractiepark Speelpark Sprookjeshof staat open voor een overname, maar tot nu toe kwam het niet tot een akkoord. Dat vertelt eigenaar Tjebbe Haringa aan Looopings. De Friese attractiehandelaar kocht het kleinschalige park in 2015.



Haringa houdt zich normaal gesproken bezig met het kopen, opknappen en verkopen van pretparkattracties via zijn platform Amusement-rides.com. "Sprookjeshof is niet ons hoofdbedrijf. We zijn rustig aan het nadenken wat we ermee willen doen. Een verkoop behoort tot de mogelijkheden."

Sinds het park zes jaar geleden van eigenaar wisselde, zijn er wel zaken opgeknapt. "Zo hebben we het restaurant verbouwd. Nu denken we na over het bestellen van een nieuw sprookje." Mechanische attracties behoren ook tot de mogelijkheden.



Kinderachtbaan

"Daar kunnen we na de coronaperiode naar kijken. Een kleine kinderachtbaan zou niet misstaan, al moet de nostalgische waarde van het park wel behouden blijven. De kracht is ook dat er zo weinig mogelijk personeel rondloopt."



Omdat Haringa druk is met zijn attractiebedrijf, heeft hij er geen bezwaren tegen als Speelpark Sprookjeshof overgenomen zou worden door een andere partij. "Verschillende partijen hebben de afgelopen jaren al interesse getoond, maar vaak ontbreekt bij hen uiteindelijk het ondernemerschap om zaken op te pakken. Het is een schitterende locatie, maar je moet wel lef hebben."



Overleefd

Financiële problemen zijn er niet, benadrukt Haringa. "We hebben corona overleefd en alle rekeningen zijn netjes betaald." Wat als er voorlopig geen verkoop komt? "Het is niet noodzakelijk om te kunnen overleven. Wij gaan rustig verder, er zijn nog genoeg ideeën."