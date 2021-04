Disneyland Paris

Beroemde Amerikaanse acteur promoot Marvel-hotel Disneyland Paris

Disneyland Paris heeft een beroemde Amerikaanse acteur gestrikt om een vernieuwd hotel te promoten. In een YouTube-video komt Anthony Mackie aan het woord, bekend als de hoofdrolspeler van de nieuwe Marvel-serie The Falcon and the Winter Soldier.



Daarin speelt Mackie de rol van superheld Falcon, die het iconische schild van Captain America overhandigd heeft gekregen. Het verhaal speelt zich af na de gebeurtenissen van de speelfilm Avengers: Endgame uit 2019. De zesdelige is te zien op streamingplatform Disney+.

In het promotiefilmpje komt Mackie aan het woord over Disney's Hotel New York - The Art of Marvel. "Voor het geval jullie het goede nieuws nog niet gehoord hadden: in Europa opent binnenkort het eerste hotel ter wereld dat in het teken staat van Marvel-kunstwerken", aldus de acteur. "Hoe cool is dat?"



Openingsdatum

Mackie beschrijft het hotel als dé plek voor Marvel-fans. "Misschien zie je zelfs kunst geïnspireerd op The Falcon and the Winter Soldier. Ik kan niet wachten om zelf een bezoek te brengen." De openingsdatum is nog niet bekend. Voorlopig moet Disneyland Paris gesloten blijven vanwege de coronacrisis.