Pairi Daiza

Video: ontsnapte kangoeroe aan de wandel in Pairi Daiza

In de Belgische dierentuin Pairi Daiza is eerder deze maand een kangoeroe ontsnapt. Dat blijkt uit een korte video die viral ging via de populaire filmpjesapp TikTok. Daar waren de beelden goed voor meer dan 27.000 likes en honderden reacties. Het filmpje werd ruim 972.000 keer bekeken.



"Een mannelijke kangoeroe wist zijn verblijf begin deze maand te verlaten toen er een poort openging om onze stoomtrein te laten passeren", vertelt een woordvoerster aan Looopings. "Deze trein rijdt namelijk ook door ons Australische gebied."

Het leverde een komische video op waarin te zien is hoe een kangoeroe over de spoorlijn hupst en vervolgens het park in trekt. "Is dit normaal?", luidt het bijschrift van de maker.



Veiligheidspersoneel

Volgens de voorlichtster kon het dier tien minuten na de ontsnapping alweer naar zijn verblijf geleid worden. "De treinbestuurder die het opmerkte, verwittigde onmiddellijk de betrokken verzorgers en het veiligheidspersoneel van het park."



Ze benadrukt dat er geen gevaar was voor omstanders of het dier. "Ook in hun verblijf zijn de kangoeroes in direct contact met de bezoekers en dat heeft nog nooit voor problemen gezorgd." Pairi Daiza heeft naar eigen zeggen maatregelen genomen om dergelijke incidenten in de toekomst te voorkomen.