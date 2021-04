Nieuws

Gratis kaartjes voor Duinrell, Slagharen, Madurodam en Drievliet bij Kruidvat

Kruidvat gaat gratis kaartjes uitdelen voor verschillende Nederlandse pretparken. Klanten van de drogisterijketen ontvangen de komende tijd een actiecode bij aankoop van één of twee actieproducten. Daarmee zijn gratis tickets te bestellen voor een attractiepark naar keuze.



De deelnemende parken zijn Duinrell, Attractiepark Slagharen, Madurodam, Drievliet, Archeon, Deltapark Neeltje Jans en Avonturenboerderij Molenwaard. Het verzilveren van een activatiecode kan tot en met 6 juni via kruidvat.nl/pretparkactie. Vervolgens moet op de website van de parken zelf een datum en een tijdslot geselecteerd worden.

De actie start komende week. Een bezoek kan plaatsvinden tot 1 augustus. Per park is een beperkt aantal plekken beschikbaar. Als parken gesloten zijn vanwege het coronavirus, wordt de geldigheid van de toegangsbewijzen verlengd met het aantal gesloten dagen tot uiterlijk 30 september.



Maandverband

Er worden codes weggegeven bij aankoop van onder andere scheermesjes, ontharingscrème, tandpasta, tandenborstels, mondwater, shampoo, luchtverfrissers, maandverband, schoonmaakdoekjes en scheerschuim van merken als Oral-B, Gillette, Venus, Swiffer, Always en Head & Shoulders.



Op dit moment zijn alle deelnemende parken gesloten vanwege de coronamaatregelen. Ze hopen op of rond 11 mei weer open te kunnen gaan. Het aantal gesloten dagen wordt berekend vanaf 26 april.



Toverland

In 2019 werd de Kruidvat-actie voor het eerst gehouden. Toen deden onder andere Toverland, Duinrell, Avonturenpark Hellendoorn, GaiaZOO, DippieDoe, Madame Tussauds Amsterdam, The Amsterdam Dungeon en Sea Life Scheveningen mee. Het zorgde voor een stormloop: binnen een mum van tijd waren de kaarten voor de populairste parken op. Vorig jaar werd de actie geannuleerd vanwege de coronasluiting.