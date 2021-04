Europa-Park

Europa-Park verkoopt zeep en shampoo uit themahotels

Nu de themahotels van Europa-Park gesloten zijn, komt het Duitse attractiepark met een manier om de hotelsfeer in huis te halen. In de officiële webshop van het park worden nu shampoo- en zeepflesjes verkocht afkomstig uit de Europa-Park-hotels.



Van beide producten zijn vier varianten beschikbaar, afkomstig uit de bekende hotels Colosseo, Bell Rock, Krønasår en El Andaluz. Voor een flesje shampoo of vloeibare zeep moet 8 euro afgerekend worden. De verzendkosten voor bestellingen vanuit Nederland bedragen ook 8 euro.

"Laat je betoveren door de geuren van rozemarijn, citroenmelisse en tijm", staat in de beschrijving. "Ingrediënten als zeemineralen en algenextracten verwennen de zintuigen." Eén van de flesjes bevat "zorgvuldig geselecteerde biologisch geteelde oranjebloesem en sandelhout".



Kalender

Europa-Park en de bijbehorende themahotels zijn al maanden gesloten vanwege de Duitse coronaregels. In de online kalender van het park wordt op dit moment maandag 17 mei genoemd als mogelijke openingsdatum.