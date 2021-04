Bobbejaanland

Directeur Bobbejaanland kijkt vooruit: opknapbeurten en nieuwe attracties na coronacrisis

Nu de langverwachte heropening van de Belgische pretparken steeds dichterbij komt, kan Bobbejaanland zich langzaam maar zeker weer gaan bezighouden met het maken van toekomstplannen. Naar alle waarschijnlijk openen de attractieparken in België op zaterdag 8 mei. In de Looopings Podcast vertelt Bobbejaanland-directeur Yves Peeters hoe hij de afgelopen maanden heeft ervaren en wat hij van dit jaar verwacht.



Algemeen directeur Peeters wil ondanks alle financiële zorgen vooruit blijven kijken. Hij spreekt in de podcast over het lot van oudere attracties als Kinderland, waterbaan Indiana River en darkride El Paso, die volgens hem nog niet op het gewenste niveau zijn. Ook stipt hij aan wat volgens hem een goede nieuwe attractie voor Bobbejaanland zou zijn.

Voor Peeters zijn de zorgen nog niet helemaal voorbij: voorlopig is het pretpark gebonden aan strenge maatregelen, waaronder een zeer beperkte capaciteit. Ondertussen zit de concurrentie niet stil: Plopsaland en Walibi Belgium openen dit jaar beide een grote nieuwe achtbaan. Hoe gaat Bobbejaanland daarmee om?