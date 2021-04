Duinrell

Foto's: Duinrell geeft vakantiegasten bijzondere rondleidingen achter de schermen

Vakantiegasten van Duinrell kunnen in de meivakantie gratis een rondleiding achter de schermen volgen. Daarbij komen ze op plekken die normaal gesproken gesloten blijven voor publiek. Letterlijk en figuurlijk hoogtepunt is een tocht naar de top van de 22 meter hoge achtbaan Falcon.



Deelnemers van de tour mogen plaatsnemen in een bakje dat normaal gesproken gebruikt wordt om de attractie te evacueren. Een medewerker brengt de bezoekers naar boven, waar ze van het bijzondere uitzicht kunnen genieten en foto's kunnen maken.

"Het is een unieke ervaring waarvan we weten dat heel veel fans dat dolgraag een keer zouden meemaken", vertelt een woordvoerster. Verder laat de gids de werkplaatsen en stationsgebouwen van de Falcon en familieachtbaan Dragonfly zien. Daar volgt een uitleg over de werking van bijvoorbeeld de remmen, de wielen en de veiligheidsbeugels.



Zweefmolen

Ook zweefmolen Aqua Swing is onderdeel van de tours. De rondleidingen worden in de meivakantie meermaals per week gegeven. Verblijfsgasten ontvangen ter plekke het exacte programma, waarin ook alle andere activiteiten vermeld worden.



Hoewel nagenoeg alle attracties noodgedwongen buiten gebruik zijn, is het Wassenaarse pretpark wel toegankelijk als wandelgebied voor gasten van het vakantiepark. Enkele kleine doe-attracties mogen open, zoals de matjesglijbaan, de trapmonorail en de trampolines. Naast de grote speeltuin is een picknickzone met een buitenbar gerealiseerd.