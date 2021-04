Efteling

Efteling verliest fors aantal abonnees in coronajaar

De coronasluiting heeft grote gevolgen gehad voor het aantal abonnementhouders van de Efteling. Vóór aanvang van de coronacrisis telde het Kaatsheuvelse attractiepark zo'n 90.000 abonnees. Daar zijn er nu nog ongeveer 60.000 van over, bevestigt een woordvoerder aan Looopings.



Veel abonnementen zijn het afgelopen jaar dus opgezegd of niet verlengd. "Dat is eigenlijk iets van alle tijden", reageert de voorlichter. "Het gebeurt bijvoorbeeld dat ouders hun abonnement stopzetten omdat hun kinderen naar de basisschool gaan. Normaal gesproken komen er dan weer nieuwe abonnementhouders bij."

Maar door de coronasluiting is er geen aanwas van nieuwe abonnees. "We zijn niet actief aan het werven, omdat de Efteling dicht is. We hopen natuurlijk dat onze fans straks weer massaal een abonnement nemen, want daar zijn we ontzettend mee geholpen."



Loyaliteit

Voor de Efteling is de loyaliteit van abonnees ontzettend belangrijk, zegt de woordvoerder. "We snappen heel goed dat er mensen zijn die hun abonnement gezien de situatie nu nog even niet verlengen, maar jammer is het wel. We zijn enorm blij met de steun van abonnementhouders die ons ondanks de situatie toch trouw blijven."



Efteling-abonnees ontvangen een vergoeding voor het aantal dagen dat het attractiepark gesloten is. Dat bedrag kunnen ze drie jaar lang vrij besteden in het park, ook wanneer een abonnementspasje niet meer geldig is. De Efteling verwacht 11 mei weer open te kunnen gaan.



Tarieven

Een regulier abonnement kost 18 euro per maand of 199 euro per jaar. Voor een parkeerabonnement moet 3,50 euro per maand of 40 euro per jaar afgerekend worden. Ondanks financiële zorgen besloot de Efteling om de tarieven dit jaar niet te verhogen ten opzichte van 2020.