Sprookjesbos Valkenburg

Sprookjesbos Valkenburg start seizoen met Happy Farm Valley

Sprookjesbos Valkenburg presenteert dit jaar een nieuw themagebied met de naam Happy Farm Valley. Daarvoor werd de oude kinderboerderij in het Limburgse familiepretpark opgeknapt, vertelt directeur Mark de Ruiter aan Looopings. Er zijn nu beelden te vinden van boerderijdieren in cartoonstijl.



"Bij de kinderboerderij stonden altijd echte dieren van een boer", legt De Ruiter uit. "We hebben de boer gevraagd om de dieren weer terug te halen. Vervolgens is de locatie grondig schoongemaakt en gerenoveerd."

Bij decoratiebedrijf Themebuilders Philippines werden meer dan dertig beelden besteld van onder andere paarden, koeien, kippen, varkens en een stier. "Ze zijn op een leuke manier in de omgeving geplaatst, in een heuvelachtig landschap. Het is nu een vrolijke beestenboel geworden."



Vertraging

Themebuilders leverde gelijkaardige dieren voor verschillende andere attractieparken, waaronder Bengtson's Pumpkin Farm in de Verenigde Staten, Fort Fun Abenteuerland en Freizeitpark Traumland in Duitsland, Bagatelle in Frankrijk en recent Avonturenpark Hellendoorn. "Eigenlijk zouden wij de aanwinsten vorig jaar al presenteren, maar door corona ontstond er wat vertraging bij de leverancier", licht de directeur toe.



Uiteindelijk werden de beelden aan het eind van de zomer geleverd. "Zodat we er dit jaar mee kunnen uitpakken." De Ruiter nam de exploitatie van Sprookjesbos Valkenburg in 2019 op zich met zijn recreatiebedrijf Innoxite. Hij hoopt dat het park op 11 mei weer open kan.