Speelstad Oranje

Nieuwe eigenaren voor overdekt pretpark Speelstad Oranje: heropening in 2022

Het overdekte pretpark Speelstad Oranje gaat in 2022 weer open. Ondernemer Hennie van der Most heeft drie nieuwe eigenaren gevonden voor het Drentse attractie- en vakantiepark, dat al sinds 2015 dicht is. Het gaat om Vera Logtenberg, haar vriend Rick van der Graaf en haar vader Jan Logtenberg.



Zij hebben grootse plannen met Speelstad Oranje. Zo is het de bedoeling dat de 254 vakantiewoningen in het aangrenzende Pipodorp voor 5,2 miljoen euro worden opgeknapt. De huisjes moeten verkocht worden aan particuliere beleggers. Speelstad Oranje zal de exploitatie op zich nemen.

Ook wordt er gedacht aan de bouw van een openluchtzwembad en een theaterzaal. Het attractiepark, gevestigd in een oude aardappelmeelfabriek, blijft bestaan. De driekoppige directie kondigt aan te willen investeren in entertainment, beleving en thema. Op de website van het park staat dat Speelstad Oranje het "mooiste overdekte pretpark van Nederland" moet worden.



Horecawereld

De nieuwe eigenaren komen uit Dedemsvaart. Ervaring in de pretparkbranche heeft het drietal niet. Jan Logtenberg is actief in de horecawereld. Zijn dochter en schoonzoon werken al jaren in de artiestensector. "Maar we hebben ons huiswerk gedaan", vertelt mede-eigenaar Van der Graaf aan Looopings.



"Eerder kwam ik niet zo vaak in attractieparken, maar de afgelopen maanden heb ik me erin verdiept. Door parken te bezoeken, door Looopings goed in de gaten te houden en door met professionals te praten." Zo heeft Van der Graaf al nauw contact met het Amsterdamse ontwerpbureau Leisure Expert Group, bekend van projecten in parken als Movie Park Germany en Walibi Holland.



Shows

Als het aan Van der Graaf ligt, wordt entertainment een belangrijke pijler in Speelstad Oranje. Hij denkt aan het ontwikkelen van eigen karakters, die shows kunnen geven in het park. "En wie weet is het mogelijk om daar een tv-serie aan te koppelen."



In totaal moet er komend jaar ruim 8 miljoen euro in het bedrijf gestoken worden. Over eventuele nieuwe attracties is nog niets bekend. Sinds de sluiting werden verschillende attracties weggehaald. "Maar er is nog heel wat blijven staan, waaronder de piratenboot, de botsauto's, de monorails, de zweefmolen en de kinderachtbaan."



Realistisch

Op het hoogtepunt trok Speelstad Oranje zo'n 300.000 bezoekers per jaar. Dat aantal gaat voorlopig niet gehaald worden, realiseert Van der Graaf zich. "Ik kan prachtige aantallen noemen, maar we willen ons niet rijk rekenen. We moeten realistisch blijven."



Het park is straks niet elke dag van het jaar toegankelijk. Er wordt nu gerekend op 185 openingsdagen: de vakanties, de weekenden en de feestdagen. Van der Most blijft tot de heropening achter de schermen betrokken. In mei 2022 moet Speelstad Oranje weer opengaan voor publiek.



Rotterdam

Van der Most opende Speelstad Oranje in 1992. Vanwege tegenvallende bezoekersaantallen werden de deuren in het najaar van 2015 gesloten. Sindsdien presenteerde de markante ondernemer meermaals uiteenlopende toekomstplannen voor het regionale pretpark. Uiteindelijk kwam geen van de ideeën van de grond en besloot Van der Most over te gaan tot een volledige verkoop. Hij is ondertussen druk bezig met het ontwikkelen van een nieuw attractiepark in Rotterdam.