Bobbejaanland

Opnames voor nieuwe bioscoopfilm in Bobbejaanland

Een nieuwe Vlaamse bioscoopfilm is deels opgenomen in Bobbejaanland. In het voorjaar van 2022 gaat de familiefilm BIM in première, waarin echte beelden gecombineerd worden met animaties. Afgelopen maand vonden opnames plaats in het bekende attractiepark in Lichtaart.



BIM wordt ontwikkeld door de Belgische animatiestudio Fabrique Fantastique. Het verhaal gaat over een avontuurlijke reis van drie jonge paasklokjes. De initiatiefnemers noemen de film "origineel en onvoorspelbaar". Ze spreken over "een flinke dosis humor en een vleugje absurditeit".

De scènes in Bobbejaanland spelen zich af in de sneeuw. Daarvoor werden sneeuwmachines gebruikt, maar toevalligerwijs sneeuwde het echt tijdens de opnames. "Dat maakt het filmen een heel pak boeiender en ingewikkelder", vertelt producent Geert Torfs in een video van achter de schermen.