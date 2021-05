Kermis

Culinair reuzenrad draait weer, dit keer in Breda

Reuzenrad Sky Vision staat de komende weken in Breda. De 50 meter hoge kermisattractie fungeert niet alleen als een uitkijkpunt, maar ook als een draaiend restaurant. Onder de noemer Smakenrad kunnen bezoekers in de gondels ontbijten, lunchen, borrelen en dineren.



Vorig jaar was de culinaire attractie al te vinden in Den Bosch, Groningen en Amsterdam. Door de coronaregels kwam daar in het najaar abrupt een einde aan. Nu de terrassen weer open mogen, kan ook het rad weer in gebruik genomen worden.

Het rad blijft zeker tot en met 27 juni staan op het Chasséveld in Breda. Op het menu staan gerechten van lokale restaurants. Reserveren kan online via de website van het Smakenrad. De initiatiefnemers hopen binnenkort ook weer open te kunnen in Amsterdam.