Efteling

Fieldlab-testdag in de Efteling gaat niet door: te weinig aanmeldingen

Efteling-fans die gehoopt hadden om aanstaande zaterdag weer eens een bezoekje te kunnen brengen aan het sprookjespark, komen bedrogen uit. Een geplande Fieldlab-testdag op 24 april gaat niet door. Dat heeft de Efteling zojuist bekendgemaakt. Er zijn te weinig aanmeldingen om een gedegen onderzoek te kunnen doen.



Voor het experiment waren achtduizend plekken beschikbaar. Uiteindelijk bleef het aantal aanmeldingen steken op zo'n vierduizend. "Daarom is nu besloten te stoppen met de voorbereidingen en het onderzoek af te blazen", meldt de Efteling in een persverklaring.

Het park noemt dat "erg jammer". "We hadden met dit onderzoek graag ons steentje bijgedragen om de samenleving sneller te heropenen met minder maatregelen."



Abonnementhouders

Voor de testdag konden alleen abonnementhouders en verblijfsgasten zich aanmelden. Personen van 5 jaar en ouder moesten zich vooraf laten testen op het coronavirus. Bovendien was het de bedoeling dat alle deelnemers na afloop wederom een test zouden ondergaan.



Daarnaast vroeg de organisatie om drie verschillende apps te downloaden en om meermaals enkele gezondheidsvragen te beantwoorden. De coronamaatregelen zouden eenmaal binnen losgelaten worden, met uitzondering van de wachtrijen bij de attracties.



538

De Efteling denkt dat de strenge voorwaarden ervoor gezorgd hebben dat er weinig animo was voor de openstelling. Wat volgens het park ook meespeelde, is dat de meeste attracties gesloten zouden blijven. Verder noemt de Efteling "de commotie rondom het 538-evenement" als een mogelijke reden voor het tegenvallende aantal aanmeldingen.



In de verklaring laat de Efteling weten dat er nu wordt uitgekeken naar een heropening op dinsdag 11 mei, zonder verplichte toegangstests. "Dit is ook altijd onze wens geweest." Of het park op die datum daadwerkelijk open kan, ligt aan het aantal coronabesmettingen en het kabinet.



Haatreacties

Op de aankondiging van de Fieldlab-dag kwam de afgelopen weken bijzonder veel kritiek. Op social media werd het park bedolven onder haatreacties van mensen die klaagden dat de Efteling zou bijdragen aan een testmaatschappij. Het hoofd van de intensive care van het Jeroen Bosch Ziekenhuis zag de openstelling niet zitten omdat hij vreesde voor extra druk op de zorg. Premier Mark Rutte gaf gisteravond nog aan dat hij geen bezwaren had.