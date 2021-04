Dolfinarium

Recreatie-expert uit felle kritiek op toekomstplannen Dolfinarium: 'Het is een aflopende zaak'

De nieuwe strategie van het Dolfinarium, waarin wordt gefocust op minder dieren en meer educatie, is het begin van het einde voor het beroemde zeedierenpark. Dat denkt recreatiedeskundige Hans van Leeuwen. De expert haalt in gesprek met Looopings hard uit naar het park in Harderwijk. "Het heeft daar absoluut geen toekomst meer", voorspelt hij.



Van Leeuwen keek met verbazing naar de plannen die het Dolfinarium deze week presenteerde. Om meer ruimte te creëren worden twaalf dieren verhuisd naar het buitenland. De shows blijven, maar met meer educatie in plaats van circusachtige trucjes.

"Daar red je het niet mee", reageert de kenner, die zijn eigen adviesbureau voor de recreatiebranche runt. "Ooit was het Dolfinarium wereldwijd trendsetter, met die grote koepel. Hoe het park nu ontwikkeld wordt, is een misgreep van hier tot Tokio. Het sluit totaal niet aan bij wat de doelgroep wil."



Langetermijnvisie

De deskundige snapt niet dat het park vasthoudt aan het geven van voorstellingen. "Het leert me dat de huidige eigenaar geen langetermijnvisie heeft, want shows zijn een aflopende zaak. Er komt vanuit de maatschappij steeds meer weerstand. Over tien jaar is daar helemaal niemand meer voor te porren. En de steeds kleiner wordende groep die nu nog wel interesse heeft in dolfijnen in chloorwater, zit absoluut niet te wachten op enige vorm van educatie."



Van Leeuwen ziet twee verschillende ontwikkelingen bij het Dolfinarium: aan de ene kant wordt het aantal dieren verminderd, aan de andere kant gaat men de pretparkkant op met de bouw van waterattracties. "Maar de waterglijbanen die in 2018 en 2019 zijn toegevoegd, stellen niets voor. Het heeft nul onderscheidende waarde. Waardoor je dus zowel op het gebied van attracties als op het gebied van dieren niets interessants te bieden hebt. Het is vlees noch vis. Er is geen beleving, geen kwaliteit en het aanbod is schraal."



Ondergrens

Maar blijft het Dolfinarium niet dé plek voor gezinnen met kinderen die dolfijnen in het echt willen zien? Van Leeuwen denkt van niet. "Door afscheid te nemen van veel dieren, neemt de gemiddelde lengte van een bezoek af. Straks ben je daar in een uurtje klaar. Het is niet eens meer een dagje uit, sterker nog: het is amper een half dagje uit. De attractieve waarde wordt zo veel geweld aangedaan dat het verzorgingsgebied, dat je nodig hebt om voldoende bezoekers te trekken, te klein wordt. Dan zakken ze door de ondergrens en dat is bedrijfseconomisch gezien de route naar het einde."



Wat zou het Dolfinarium nog kunnen doen om het hoofd boven water te houden? Van Leeuwen stelt voor om van de grote blauwe showkoepel een overdekte jungle te maken en om verblijfsaccommodaties toe te voegen. "Dan heb je een aantrekkelijk product dat jaarrond te exploiteren is. De ligging van het park is namelijk goed."



Veel geld

En als het Dolfinarium per se wil blijven focussen op dolfijnen en andere zeedieren? "Dan zou het volledige park opnieuw ontworpen moeten worden om er nog iets toekomstbestendigs van te maken, want wat er nu staat is vreselijk gedateerd. Maar daar is heel veel geld voor nodig en dat is er niet, zeker niet in coronatijd."