Zoo Osnabrück

Teststraat bij dierentuin doneert deel inkomsten aan het park

Hoe meer mensen een coronatest ondergaan bij de Duitse dierentuin Zoo Osnabrück, hoe meer inkomsten het park heeft. De uitbaters van een sneltestcentrum doneren 5 procent van alle inkomsten aan het dierenpark. Voor burgers zijn de coronatests gratis: voorlopig worden de kosten betaald door de overheid.



De teststraat werd gebouwd op een parkeerplaats die Zoo Osnabrück gebruikt op drukke dagen. Er kunnen ongeveer 150 personen per uur getest worden.

Uitbater is Joachim Fiedler van lichtbedrijf Digiled, dat het park in deelstaat Nedersaksen al langer sponsort. "Omdat we de dierentuin een warm hart toedragen, doneren we 5 procent van de netto-opbrengst", zegt hij. "Elke test helpt dus ook de dieren in de dierentuin."



Verplicht

Het maken van een afspraak kan via testzentrum-zoo.de. Parkdirecteur Andreas Busemann verwacht dat coronatests binnen afzienbare tijd verplicht worden voor dierentuinbezoekers. Met het opzetten van het testcentrum is het dierenpark daar alvast op voorbereid.