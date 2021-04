Heide Park Resort

Heide Park in extase: Duits pretpark mag weer open van de rechter

Bij het Duitse attractiepark Heide Park kan de vlag uit. Het pretpark in deelstaat Nedersaksen stapte naar de rechter om een heropening af te dwingen, onder strikte voorwaarden. Dat had succes: Heide Park kreeg gelijk. Het park mag binnenkort weer open voor bezoekers, bevestigt een woordvoerster aan Looopings.



"We zijn hier natuurlijk ontzettend blij mee", vertelt de voorlichtster. "Het is geweldig nieuws." Een exacte openingsdatum kan ze nog niet geven. "We moeten nog een heleboel zaken regelen. Hopelijk kunnen we volgende week een datum noemen."

Heide Park beargumenteerde in de rechtszaal dat het park op een veilige manier open kan dankzij een opgesteld hygiëneconcept. Dat houdt in: het halveren van de maximale capaciteit en het verplichten van mondkapjes en toegangstests bij bezoekers en personeel.



Wandeling

Daar ging de rechtbank van Lüneburg in mee. Volgens de rechter is het aannemelijk dat het virus zich nauwelijks verspreidt in de buitenlucht, mits aan bovengenoemde voorwaarden voldaan wordt. "Een bezoek aan een pretpark kan in principe vergeleken worden met een wandeling in de buitenlucht", is de conclusie.



"En voor de plekken waar mensen blijven hangen, zorgt het hygiëneconcept ervoor dat er geen verhoogd infectierisico is. Bovendien heeft het bedrijf als voordeel dat het zich, in tegenstelling tot winkels in stadscentra en beurzen, vrijwel uitsluitend in de buitenlucht bevindt."



Testcentrum

De uitspraak geldt vooralsnog alleen voor Heide Park en niet voor andere pretparken in de deelstaat, legt de woordvoerster uit. Het attractiepark in Soltau was al voorbereid op het invoeren van coronatests. Op de parkeerplaats werd onlangs een testcentrum neergezet. De overheid kan nog twee weken in hoger beroep gaan.