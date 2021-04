Efteling

Mark Rutte ziet geen bezwaren tegen Fieldlab-experiment Efteling

Demissionair premier Mark Rutte ziet niet in waarom de geplande Fieldlab-dag in de Efteling aanstaande zaterdag niet zou kunnen doorgaan. Een Fieldlab-experiment van Radio 538 op dezelfde datum is vanwege massale commotie geschrapt. Rutte denkt dat het voor de Efteling niet zo ver hoeft te komen.



Dat vertelde hij dinsdagavond tijdens zijn coronapersconferentie. Tienduizend feestvierders zouden zaterdag in Breda samenkomen voor een groot muziekfestival van het radiostation, tot grote woede van een nabijgelegen ziekenhuis. Uiteindelijk besloot de burgemeester de stekker eruit te trekken door geen vergunning te verlenen.

Het hoofd van de intensive care van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in 's-Hertogenbosch pleitte eerder vandaag voor het annuleren van het Efteling-experiment, waar zaterdag maximaal achtduizend bezoekers welkom zijn. Zij moeten in de 24 uur vóór binnenkomst een sneltest ondergaan.



Risico's

Rutte deelt de mening van de Bossche ic-manager niet. Volgens de minister-president zorgt de testdag in de Efteling nauwelijks voor extra risico's, omdat pretparkbezoekers doorgaans minder snel in het ziekenhuis terechtkomen dan feestgangers.



"Ik geloof dat de zorg was dat mensen met andere klachten binnen zouden komen, door partypilletjes te slikken of te veel te zuipen", zei Rutte over de reacties van zorgpersoneel op het 538-feest. "Bij de Efteling verwacht ik niet dat mensen daar partydrugs gebruiken. Dat is echt anders vind ik dan bij 538."



Holle Bolle Gijs

Al mompelend voegde hij daar nog grappend aan toe: "Hoewel, misschien dat Holle Bolle Gijs die neiging wel oplevert." Fieldlab-evenementen kunnen waardevol zijn voor het heropenen van de samenleving, aldus de premier. "Wij denken dat dit soort experimenten nodig zijn om te kijken: wat kan wel en niet?"