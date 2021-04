Bobbejaanland

Luchtfoto's: verlaten Bobbejaanland wacht op bezoekers

Bobbejaanland is klaar om weer bezoekers te ontvangen, maar voorlopig ligt het Vlaamse pretpark er nog uitgestorven bij. Op Facebook verschenen bijzondere luchtbeelden van het lege attractiepark in Lichtaart, gemaakt door een ballonvaarder.



Op de foto's prijken alle acht de achtbanen in het park: Fury, Naga Bay, Typhoon, Oki Doki, Bob Express, Speedy Bob, Revolution en Dream Catcher. Ook attracties als giant frisbee Sledge Hammer, wildwaterbaan El Rio en het Reuzenrad komen in beeld.

De afbeeldingen werden gepubliceerd door Rabbits Ballooning Team uit Olen. Naar verwachting mogen de pretparken in België de poorten openen op zaterdag 8 mei. De autoriteiten houden nog wel een slag om de arm: de coronacijfers moeten gunstig genoeg zijn om een versoepeling te rechtvaardigen.