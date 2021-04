Nieuws

Spaanse rechter wijst schadeclaim om mislukt Paramount-park af

Een rechter in de Zuid-Spaanse regio Murcia heeft een schadeclaim van Premursa Theme Park SA afgewezen. Het bedrijf wilde 41,5 miljoen euro hebben vanwege de annulering van het Paramount-pretpark dat bij de gemeente Alhama de Murcia moest verrijzen. Premursa probeerde geldschieters te vinden voor dat project.



Vanaf 2010 werd gewerkt aan de komst van een Paramount-attractiepark bij Alhama de Murcia. In 2012 werd symbolisch de eerste steen gelegd. De gemeente gaf in 2013 toestemming, maar werd later teruggefloten door het Spaanse Hooggerechtshof. 21 procent van de grond waarop het park gebouwd zou worden, bleek beschermd gebied. Vervolgens werd het hele project afgeblazen.

Premursa Theme Park SA was al bezig met het vinden van geldschieters en wilde gecompenseerd worden door Alhama de Murcia. De rechter ging daar dus niet mee.



Gewaarschuwd

Milieugroepering Ecologistas en Acción is blij met het besluit. Zowel Premursa als de regionale overheid zouden al in een vroeg stadium gewaarschuwd zijn dat het project waarschijnlijk moest worden geannuleerd. Een schadevergoeding is daarom niet op zijn plaats, aldus de vereniging.



Het Paramount-park, met een oppervlakte van 2500 voetbalvelden, moest de concurrentie aangaan met Disneyland Paris. Er zouden verschillende themazones komen gebaseerd op films als Star Trek, Mission: Impossible en Titanic.