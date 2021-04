Efteling

Fieldlab-dag in de Efteling is onverstandig, zegt ic-manager Jeroen Bosch Ziekenhuis

Het is niet slim om een Fieldlab-testdag in de Efteling aanstaande zaterdag door te laten gaan. Dat zegt Peter de Jager, internist-intensivist en hoofd van de intensive care van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in 's-Hertogenbosch. Hij noemt het te riskant om het attractiepark open te stellen voor achtduizend bezoekers.



Het aantal coronapatiënten op de intensive cares is afgelopen week gestegen. Op dit moment liggen er in Nederland 823 personen met corona op de ic. Zorgwekkende cijfers, aldus De Jager. Hij vindt het dan ook bepaald geen goed moment om in de Efteling een testdag te organiseren.

"Het is gewoon niet verstandig", reageerde de ic-manager in een interview op BNR Nieuwsradio. "Dat moet je gewoon niet doen." Zijn ziekenhuis bevindt zich zo'n 15 kilometer van de Efteling. "Als we nou nog even met zijn allen op de tongen bijten, dan heb ik het idee dat we inderdaad die golf gaan ombuigen. En daar gaat het natuurlijk om."



Radio 538

Gisteren werd bekend dat een groot Fieldlab-muziekfestival met tienduizend bezoekers in Breda, georganiseerd door Radio 538, alsnog wordt geannuleerd. Als het aan de ic-specialist ligt, gebeurt hetzelfde met de testdag in de Efteling.



De Jager: "De ic's stromen steeds voller en dat maakt het toch wel heel onwerkelijk dat wat er achter de klapdeuren gebeurt op de ic kennelijk niet doordringt tot mensen daarbuiten."