Diergaarde Blijdorp schrapt twee van de drie testdagen

Twee van de drie geplande testdagen in Diergaarde Blijdorp gaan niet door. De Rotterdamse dierentuin zou op vrijdag 30 april, zaterdag 1 en zondag 2 mei opengaan voor een pilot met toegangstests. Nu is duidelijk dat het park genoegen neemt met één testdag, op 30 april.



"De testdag vergt de nodige tijd om alles goed voor te bereiden, qua logistiek en techniek", reageert een woordvoerster. "Begin deze week was er nog geen duidelijkheid over het doorgaan van de testen in mei. Daarom hebben wij besloten ervan af te zien."

Wat volgens de voorlichtster ook meespeelt, is dat het kabinet vooralsnog van plan is om alle dierentuinen op 11 mei te heropenen zonder toegangstests. Blijdorp benadrukt dat werken met verplichte coronatests absoluut niet de voorkeur heeft.



Teststraat

De kaartverkoop voor 30 april startte vanochtend om 10.00 uur. Binnen een uur waren alle vierduizend beschikbare plekken - drieduizend voor abonnementhouders, duizend voor dagbezoekers - al vergeven. Wie zich heeft aangemeld, kan via de externe website testenvoortoegang.nl een gratis coronatest inplannen bij een teststraat naar keuze. Een test mag tijdens deze pilot maximaal veertig uur oud zijn.



In eerste instantie werden vrijdag 16, zaterdag 17 en zondag 18 april genoemd als testdagen voor Blijdorp. Dat bleek al snel niet haalbaar omdat het dierenpark meer voorbereidingstijd nodig had. Andere Nederlandse dierentuinen die meedoen aan de pilot zijn Ouwehands Dierenpark en Artis. GaiaZOO is afgehaakt.