Attractiepark Toverland

Campinggasten Toverland mogen tegen betaling houten achtbaan beklimmen

Toverland komt met een exclusieve activiteit voor campinggasten. Wie tussen 1 en 10 mei blijft slapen op de tijdelijke camping van het Limburgse attractiepark, krijgt de kans om de houten achtbaan Troy te beklimmen. Dat kost 30 euro per persoon.



Abonnementhouders krijgen 5 euro korting. Met een hoogte van 35 meter is Troy de hoogste houten achtbaan in de Benelux. Eenmaal boven kunnen deelnemers van het uitzicht genieten en foto's maken.

De wandeling naar de top is alleen te boeken in combinatie met een overnachting op de camping. Het dragen van een tuigje is verplicht. Er geldt een minimumleeftijd van 16 jaar en een minimumlengte van 1.20 meter. Kinderen moeten een begeleider meenemen. Reserveren kan via [email protected]



Caravan

Hoewel Toverland zelf voorlopig niet open mag, wordt het zogeheten Pop-Up Summer Camp al op zaterdag 1 mei opengesteld. Bezoekers kunnen blijven slapen in een ingerichte Toverland-tent of in hun eigen tent, camper of caravan.



Als alternatief voor het gesloten attractiepark zorgt Toverland voor extra activiteiten en entertainment, waaronder een rondleiding achter de schermen. Ook gaan enkele buitenattracties open. Voorbeelden zijn het doolhof en de survivalbaan.