The London Resort

London Resort presenteert plannen voor dinogebied met twee achtbanen

Hoewel nog allerminst zeker is of attractiepark The London Resort daadwerkelijk gebouwd gaat worden, worden er al concrete plannen gemaakt voor themagebieden. De initiatiefnemers van het Engelse pretparkresort presenteren vandaag ontwerpen voor Base Camp, een parkdeel dat volledig in het teken staat van dino's.



Het is de bedoeling dat The London Resort opengaat in 2024. In Base Camp vinden bezoekers dan "brullende dinosaurussen, twee achtbanen, geavanceerde darkrides, interactieve opgravingen en een belevingsrestaurant", zo valt te lezen in een persbericht.

Daarbij is ook aandacht voor "onderbelichte helden" als de Engelse paleontologe Mary Anning. "Het ontwerp laat zien hoe een hedendaags prehistorische natuurreservaat eruit zou kunnen zien", vertelt directeur Pierre-Yves Gerbeau. "En in tegenstelling tot populaire films die dino's bestempelen als vijanden, gaat het hier lang niet altijd fout. We bouwen een land dat een eerbetoon is aan dino's."



Lanceringen

De eerste achtbaan in het gebied wordt "één van de snelste in Europa", aldus Gerbeau. Hij beschrijft de baan als een ruim één kilometer lange flying coaster met meerdere lanceringen en een topsnelheid van zo'n 115 kilometer per uur. Van enorme heuvels zal geen sprake zijn. "De attractie blijft laag bij de grond, om het vliegen van de Quetzalcoatlus goed na te kunnen bootsen."



Een ander hoogtepunt in Base Camp moet een overdekt theater worden met 1500 zitplaatsen, gebouwd in een enorme glazen koepel. Toeschouwers kunnen zich verheugen op "adembenemende shows in een dichtbegroeid tropisch bos". In een 4D-simulator komen bezoekers oog in oog te staan met ichthyosauriërs, mosasauriërs en andere prehistorische onderwaterwezens.



Onderwaterzicht

Eten en drinken kan in een familierestaurant aan de rand van een groot meer óf in een bijzonder belevingsrestaurant. Met behulp van enorme videoschermen wordt daar onderwaterzicht gesimuleerd. Verder spreekt men in het persbericht over een interactieve darkride met game-elementen, klimwanden, kabelbanen, archeologische tunnels en een familieachtbaan.



In januari dit jaar werd de bouwaanvraag voor The London Resort officieel ingediend. Vorige maand bleek dat het gebied waar de trekpleister moet komen te liggen een beschermde status heeft gekregen.



Vertraging

Directeur Gerbeau leek eerder niet zo onder de indruk van die wijziging, maar nu geeft hij toe dat de beslissing voor vertraging kan zorgen. "Het is correct en gepast dat we wat extra tijd nemen om onze rapporten te herzien, zodat we alle aangekaarte problemen kunnen oplossen", zegt hij.