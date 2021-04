DierenPark Amersfoort

DierenPark Amersfoort laat bezoekers winkelen op afspraak

Als eerste dierentuin van Nederland opent DierenPark Amersfoort een souvenirwinkel tijdens de coronasluiting. Het park zelf blijft tot nader order dicht, maar geïnteresseerden kunnen vanaf nu wel een afspraak maken om de Jungleshop bij de ingang te bezoeken.



Dat is mogelijk van maandag tot en met zaterdag tussen 09.00 uur en 17.00 uur. Klanten krijgen twintig minuten de tijd om te shoppen. Het plannen van een tijdvak kan via een online aanvraagformulier. Wie dezelfde dag nog langs wil komen, kan tot vier uur op voorhand bellen met 033-4227100.

"Houd er rekening mee dat er een beperkt aantal plekken is", waarschuwt de dierentuin. "Zorg dat je alleen komt. Kinderen tot en met 11 jaar worden niet geteld als klant en mogen mee." Parkeren is gratis. Het dragen van een mondkapje is verplicht.