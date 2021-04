Artis

Testdagen Artis bevielen goed: dierentuin gaat nog een dag extra open

De testdagen van Artis zijn afgelopen weekend zo goed bevallen dat het dierenpark nog een extra dag opengaat. Op vrijdag 30 april zijn opnieuw maximaal vijfduizend bezoekers welkom in de Amsterdamse dierentuin. Zij moeten zich vooraf laten testen op het coronavirus.



Artis was op vrijdag 16, zaterdag 17 en zondag 18 april al open voor een pilot van de overheid. "Na een zonovergoten en drukbezocht openingsweekend heeft Artis besloten ook vrijdag 30 april de deuren te openen voor bezoekers", laat het park weten.

De kaartverkoop start morgen. Ondanks de verplichte tests moeten bezoekers zich in het park nog wel aan alle coronamaatregelen houden, waaronder het dragen van mondkapjes in binnenlocaties en het houden van anderhalve meter afstand.



Toestemming

Artis had al eerder toestemming van de overheid om een vierde dag open te gaan. Men wilde echter eerst afwachten hoe de driedaagse proefopening van afgelopen weekend zou verlopen. Dat was een succes, mede door het goede weer: twee van de drie dagen waren nagenoeg uitverkocht.