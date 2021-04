Nieuws

Kabinet luistert niet naar noodkreet pretparkbranche: eerst de terrassen open

De landelijke coronaregels worden volgende week versoepeld, maar pretparken en dierentuinen moeten de poorten nog gesloten houden. Het kabinet houdt vast aan het plan om eerst de terrassen te openen voordat andere sectoren kunnen profiteren van versoepelingen. Dat bleek zojuist tijdens een persconferentie van demissionair premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge.



Branchevereniging Club van Elf deed de afgelopen weken verwoede pogingen om de politiek ervan te overtuigen dat dagattracties tegelijk open zouden moeten met de terrassen, op 28 april. Ook de winkels mogen op die datum weer open onder voorwaarden. Verder vervalt de avondklok.

"Het is een gemiste kans als het kabinet tijdens de aankomende meivakantie géén gebruikmaakt van de professionele begeleiding en de gecontroleerde ruimte die de dagattracties te bieden hebben", meldde voorzitter en Walibi-directrice Mascha van Till vorige week donderdag nog.



11 mei

Het is echter niet gelukt om bewindslieden op andere gedachten te brengen. Ondanks de smeekbedes van de Club van Elf is het kabinet nog steeds voornemens om attractie- en dierenparken te heropenen op dinsdag 11 mei, maar alleen als de situatie het toelaat.



Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames van coronapatiënten moet duidelijk verder zijn afgenomen dan nu het geval is. Voor binnenlocaties als overdekte pretparken en musea wordt voorlopig 26 mei genoemd. Over het verplichten van toegangstests is nog geen definitief besluit gevallen.



Niet alles tegelijk

De Jonge en Rutte lieten al op 8 maart blijken dat de terrassen voorrang zouden krijgen op bijvoorbeeld de pretparkwereld. "De horeca is al heel lang dicht en dan zijn terrassen de eerste logische verruiming", zei Rutte toen. "Je moet daar keuzes in maken, je kunt niet alles tegelijk doen."



Bovendien denkt zorgminister De Jonge niet dat het heropenen van attractieparken en dierentuinen helemaal zonder risico is. "We weten dat als je contactmomenten organiseert, er altijd een deel daarvan toch niet helemaal veilig verloopt, hoe goed je het ook probeert te organiseren", vertelde hij afgelopen maand. "En dat is geen verwijt, dat is gewoon de constatering en de ervaring."



Waarheid

In de persconferentie van deze week herhaalde Rutte die boodschap. Hij richtte zich direct tot onder meer "de dierentuinen en de pretparken". De premier zei zich goed te realiseren dat er "mensen zitten te kijken en denken: en wij dan?". "De waarheid is: het land kan niet ineens helemaal van het slot. Dat hebben we vorig jaar zomer met elkaar geleerd."



Het kabinet focust nu niet alleen op mogelijke extra contacten en reisbewegingen, benadrukte Rutte. "We kijken naar de vraag: welke maatregelen zijn voor mensen het lastigst en welke drukken het zwaarst op de samenleving? En dan nog zijn die keuzes soms lastig uit te leggen."