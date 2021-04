Walibi Belgium

Foto's: opknapbeurt voor wildwaterbaan Walibi Belgium

De grote wildwaterbaan van Walibi Belgium is afgelopen winter opgeknapt. Het pretpark in Waver gaf Radja River uit 1988 een nieuwe lik verf. Dat is te zien op foto's die Walibi vandaag op social media plaatste.



De wachtrij oogt weer fris, met veel blauw, paars en goud. Ook de enorme rots in de vorm van een tijgerkop, die de ingang vormt van een donkere tunnel, werd onder handen genomen.

"Het is precies alsof de Radja River in een wellness heeft overwinterd", meldt Walibi. De 33 jaar oude wildwaterbaan, gebouwd door de firma Intamin uit Liechtenstein, hoort bij themagebied Karma World. In 2019 werd de entree van de attractie al vernieuwd.