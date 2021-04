Nieuws

Italiaanse pretparken woedend: waarschijnlijk pas op 1 juli open

De pretparken in Italië mogen waarschijnlijk pas op 1 juli de poorten openen. Dat staat in het nieuwe stappenplan van de regering. De parken zijn woedend, vooral omdat veel andere sectoren al eerder aan de slag kunnen.



Op 26 april gaan de musea in Italië weer open, 15 mei volgen onder meer de buitenzwembaden. Op 1 juni is het de beurt aan sportscholen én mogen mensen weer binnen in restaurants dineren. Pretparken worden op de routekaart gelijkgesteld aan overdekte evenementen als beurzen en congressen. Zij moeten dus wachten tot 1 juli.

Onbegrijpelijk, vindt onder andere Gardaland. Directeur Aldo Maria Vigevani wijst erop dat pretparken in Engeland en de Verenigde Staten juist als eerste weer open mogen, omdat een bezoekje zich grotendeels in de buitenlucht afspeelt. Het risico op besmetting zou daarom veel kleiner zijn dan tijdens een beurs of in een restaurant.



Gevolgen

Het besluit van de regering heeft voor de Italiaanse parken verstrekkende gevolgen. In vergelijking met 2019 kelderde de omzet vorig jaar met 60 procent. Toen mochten de pretparken in Italië eind mei weer open. 2021 zou dus een nóg slechter jaar kunnen worden, terwijl de vaccinatiecampagne inmiddels begonnen is.



De directeur van Leolandia, Giuseppe Ira, waarschuwt dat er duizenden banen op de tocht staan. Hij eist dat pretparken net zo behandeld worden als vergelijkbare sectoren. Als dat niet gebeurt, wil Ira actie gaan voeren.