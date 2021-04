Walibi Holland

Walibi Holland is tegen toegangstests, maar blijft wel lichaamstemperatuur van bezoekers controleren

Walibi Holland blijft doorgaan met het controleren van de lichaamstemperatuur van bezoekers. Bij de ingang van het pretpark hangen sinds vorig jaar warmtebeeldcamera's. Die checken of passerende personen een verhoging hebben. Bij een lichaamstemperatuur van 38 graden of hoger wordt de toegang geweigerd.



Het attractiepark in Biddinghuizen is een felle tegenstander van verplichte toegangstests, waarbij bezoekers alleen naar binnen zouden mogen als ze zich vooraf hebben laten testen op het coronavirus. Met de temperatuurcheck, die iedereen met koortsverschijnselen buiten de deur houdt, heeft Walibi geen moeite.

"De check, onderdeel van ons pakket van maatregelen, blijft", vertelt een woordvoerster. "Het is immers de bedoeling dat gasten bij klachten thuisblijven. Bij het kopen van een ticket moet ook een gezondheidsverklaring gegeven worden."



Logistieke inspanning

Het controleren van lichaamstemperatuur is iets heel anders dan controleren of iemand corona heeft, zegt de voorlichtster. "We zijn tegen zulke toegangstests omdat een coronatest vraagt om een logistieke inspanning, geld kost en vervelend is om te ondergaan. Mensen zijn dan eerder geneigd om hun bezoek uit te stellen en dat is niet wenselijk voor de branche."



Voor zover bekend is Walibi het enige attractiepark in Nederland waar warmtebeeldcamera's worden ingezet om coronabesmettingen tegen te gaan. "We hanteren alle noodzakelijke maatregelen en méér", vult de voorlichtster aan.



Openingskalender

Op dit moment werkt het park toe naar een heropening op dinsdag 11 mei. Eigenlijk was Walibi van plan om gesloten te blijven op 11 en 12 mei. Vanwege de nieuwe streefdatum, genoemd in het openingsplan van het kabinet, werd de openingskalender aangepast.