Dolfinarium

Grote veranderingen in Dolfinarium: twaalf dieren vertrekken, shows worden aangepast

Het Dolfinarium in Harderwijk staat aan de vooravond van enkele belangrijke wijzigingen. Om toekomstbestendig te worden, heeft het zeedierenpark besloten om afscheid te nemen van een groot aantal dieren. Dat heeft parkmanager Alex Tiebot vanochtend bekendgemaakt tijdens een persconferentie.



Door twee walrussen, acht tuimelaardolfijnen en twee Californische zeeleeuwen te verplaatsen naar een ander park, ontstaat meer ruimte voor de resterende dieren. De walrussen moeten op den duur zelfs helemaal vertrekken uit Harderwijk. Daarnaast worden voorstellingen aangepast. Circusachtige trucjes moeten - nog meer dan voorheen - plaatsmaken voor educatieve presentaties.

De beslissing om minder dieren te gaan houden, is het antwoord van het Dolfinarium op een kritisch rapport van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Daaruit kwam naar voren dat sommige verblijven niet voldoen aan de Europese eisen. Bovendien zou een educatieve boodschap op veel plekken ver te zoeken zijn.



Chinees

Nu grijpt het park in. Voor de vertrekkende walrussen, dolfijnen en zeeleeuwen is een plek gevonden in een nieuw Chinees attractie- en dierenpark: Hainan Ocean Paradise. Worden ze daar wel goed behandeld? "Ja, daar zijn wij van overtuigd", reageert Tiebot. "Het park is lid geworden van de European Association for Aquatic Mammals. Daar komen strenge controles bij kijken op het gebied van dierenwelzijn."



Wanneer de verhuizing plaatsvindt, is mede door de coronacrisis nog onzeker. Tiebot verwacht dat de dieren eind 2021 of begin 2022 naar China gaan. "Bezoekers kunnen de walrussen dit seizoen dus nog gewoon komen bewonderen."



Puzzel

In totaal telt het Dolfinarium vier walrussen. Voor de twee die niet naar China gaan, wordt nog een nieuw thuis gezocht. Mogelijk gaat het walrusverblijf in de toekomst gebruikt worden om de Stellerzeeleeuwen te huisvesten. "Die plannen zijn we nu aan het maken. Het is een puzzel en het hangt ook af van ons financiële plaatje."



Na het vertrek blijven in Harderwijk negentien dolfijnen over. "Daarmee staan we nog steeds in de top drie van Europese dolfinaria", weet manager Tiebot. Het Dolfinarium is in 2017 gestopt met het actief fokken van dolfijnen. "Want in ons park en in Europa zijn er op dit moment genoeg."



Kinderachtbaan

Enkele jaren geleden kondigde het Dolfinarium aan dat er naast dierenverblijven ook aandacht zou komen voor attracties. Wordt die strategie overboord gegooid? "Zeker niet, ook daar gaan we gewoon mee door." Toch hoeven we voorlopig geen achtbanen te verwachten in Harderwijk. "Tegen een kleine kinderachtbaan zeg ik geen nee, maar in eerste instantie kijken we vooral naar doe-activiteiten."



Ook de shows in het park gaan er anders uitzien. "Onnatuurlijke gedragingen worden er zo veel mogelijk uit gehaald", weet de manager. Sommige zaken blijven, zoals dolfijnen die hun staart boven water steken. "Dat heeft een educatieve meerwaarde. Daarmee kunnen we laten zien hoe zo'n staart werkt. Maar een walrus die voor de grap push-ups doet, zul je niet meer zien."



Niet aanraken

Ondanks de aanhoudende kritiek van dierenactivisten wil het Dolfinarium niet helemaal stoppen met shows. Bovendien blijft het mogelijk om tegen betaling met dolfijnen en zeeleeuwen op de foto te gaan, al mogen bezoekers de dieren niet meer aanraken. Bovendien wordt er een educatieve les aan elk fotomoment gekoppeld.



Het Dolfinarium zegt met de stroom mee te gaan. "We merken dat de maatschappelijke kijk op dierenparken verandert en daar willen we op inspelen." Komen de veranderingen dan niet een paar jaar te laat? "Deze transitie loopt al sinds 2015. Het gaat stapje voor stapje, het roer kan niet in één keer om."