Efteling

Efteling-medewerkers gebruiken nieuwe app bij achtbanen

De Efteling heeft een speciale app ontwikkeld voor het personeel bij de achtbanen. Met behulp van een tablet kan een medewerker zitplaatsen digitaal toewijzen aan bezoekers. Vervolgens laat de zogenoemde pre-seater-app aan collega's in het station zien welke plekken bij het volgende ritje bezet zullen zijn en welke niet.



In coronatijd moeten bij veel attracties stoelen leeg blijven om genoeg afstand te houden. Voor Efteling-werknemers brengt dat vaak een hoop gepuzzel met zich mee, omdat het aantal personen per gezelschap steeds wisselt.

Dankzij de app is voor het personeel nu in één oogopslag duidelijk welke plekken gebruikt kunnen worden. "Dit maakt het voor medewerkers makkelijker om een gast sneller van een zitplaats te voorzien", laat een woordvoerder weten.



Wachten

"Collega's in de controlekamer en het station kunnen sneller zien welke beugels geopend moeten worden en welke dus gesloten kunnen blijven." Dat scheelt een hoop tijd, weet de voorlichter. "Dit betekent ook dat de gast minder lang hoeft te wachten."



Het idee ontstond vorig jaar bij twee medewerkers van de Python. "Bij iedere binnenkomende trein werden alle beugels geopend, terwijl meer dan de helft van de karretjes leeg was." Door gebruik te maken van de app wordt het personeel minder zwaar belast. "Deze beugels zijn vrij zwaar om dicht te doen, zeker voor een langere periode."



Baron 1898

Het systeem wordt ook gebruikt bij de achtbanen Baron 1898 en Max & Moritz. De Efteling is sinds vorige week weer toegankelijk na een lange coronasluiting. Binnenattracties als Symbolica en Vogel Rok mogen nog niet open.