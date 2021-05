Wildlands Adventure Zoo Emmen

Wildlands opent webshop met ruim honderd verschillende souvenirs

Souvenirs uit Wildlands Adventure Zoo Emmen zijn sinds kort online verkrijgbaar. Het Drentse dierenpark lanceerde onlangs een eigen webshop. Daarmee ging een langgekoesterde wens van Wildlands in vervulling, vertelt een woordvoerster aan Looopings.



"Al tijdens de eerste coronasluiting vroegen veel bezoekers ons of ze iets uit de parkwinkels konden bestellen", aldus de voorlichtster. "Nu kunnen we aan deze vraag voldoen." De webwinkel is te vinden op wildlands.nl/webshop.

Op dit moment biedt men online meer dan honderd verschillende producten aan, waaronder knuffels, boeken, speelgoed, mokken, pins, sleutelhangers, armbandjes, kussens en beeldjes. De souvenirs worden gecategoriseerd per themagebied in Wildlands: Jungola, Serenga en Nortica.



Medewerkers

Wildlands benadrukt dat de shop volledig is ingevuld door het eigen personeel. "Zowel de opmaak, de teksten als de foto's zijn door onze medewerkers gemaakt. We zijn erg trots op het resultaat." De komende tijd wordt het assortiment uitgebreid. Het park rekent 4,95 euro verzendkosten voor bestellingen tot 50 euro.



Een aandenken kopen in Wildlands zelf is momenteel niet mogelijk: de dierentuin in Emmen is al sinds half december vorig jaar dicht vanwege de coronacrisis. "Uiteraard blijft de webshop bestaan als het park straks weer de deuren opent", aldus de woordvoerster.