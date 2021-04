Efteling

NPO-show staat stil bij ophef rond Efteling-attractie Monsieur Cannibale

Een tv-programma op NPO 3 heeft zondagavond aandacht besteed aan de aanhoudende commotie rond de Efteling-attracties Carnaval Festival en Monsieur Cannibale. In de panelshow Goed Fout, gepresenteerd door Katja Schuurman, kregen de deelnemers een vraag voorgeschoteld over de controversiële attracties.



Carnaval Festival lag jarenlang onder vuur vanwege omstreden stereotyperingen van Afrikaanse bosjesmannen en Aziaten. In 2019 zijn verschillende scènes aangepast. Monsieur Cannibale krijgt regelmatig kritiek vanwege het achterhaalde uiterlijk van een zwarte kannibaal.

De tv-show vroeg "een representatieve groep Nederlanders" - een panel van duizend personen - welk onderdeel van de Efteling ze het meest aanstootgevend vonden: Carnaval Festival, Monsieur Cannibale of Holle Bolle Gijs. De laatstgenoemde papiervreter zou vanwege zijn overgewicht een verkeerd voorbeeld kunnen zijn voor kleine kinderen, zo hield Schuurman het publiek voor.



Martijn Koning

Vervolgens was het aan twee teams om in te schatten wat het panel heeft geantwoord. Daarbij kozen Edson da Graça en Richard Groenendijk voor Carnaval Festival, terwijl Martijn Koning en Rayen Panday voor Monsieur Cannibale gingen.



Uiteindelijk bleek de kannibaal volgens de gemiddelde Nederlander het meest scandaleus. De uitzending is terug te kijken op de website van de publieke omroep.