Walygator Sud-Ouest

Voormalig Walibi-pretpark voor het eerst open onder nieuwe naam

Het Franse pretpark Walibi Sud-Ouest onderging afgelopen winter een gedaantewisseling. Er is 1 miljoen euro gestoken in een nieuw merk. Voortaan heet het attractiepark Walygator Sud-Ouest. Afgelopen weekend vond de officiële heropening plaats.



Er bestond al een Walygator-vestiging in het noorden van Frankrijk. Om onderscheid te kunnen maken tussen de twee parken, werd het eerste park hernoemd naar Walygator Grand Est. Beide parken zijn eigendom van de Spaanse groep Aspro, net als bijvoorbeeld het Dolfinarium in Harderwijk.

Eerder hoorde Walygator Sud-Ouest bij de Franse groep Compagnie des Alpes, net als de Walibi-parken in Nederland, België en Frankrijk. Hoewel het Zuid-Franse pretpark al in 2015 verkocht werd, mocht men de merknaam Walibi de afgelopen jaren blijven hanteren.



Mascotte

In allebei de Walygator-parken wordt dit seizoen een nieuwe mascotte geïntroduceerd, vormgegeven als een vrolijke alligator. Walygator Sud-Ouest rekent dit jaar op 170.000 bezoekers. Er is ook geïnvesteerd in nieuwe Walygator-decoraties en een opknapbeurt van het entreegebouw.